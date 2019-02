WM-Kolumne "Snow-How": Preisgekrönte Masters of Disaster

Sie waren zwar nur die Vorgruppe der Hausband im Après-Ski-Lokal Verandan im Zentrum von Åre, und entsprechend bescheiden stellten sie sich auch vor: „Hello. We are Masters of Disaster.“ Doch wer da auf der Bühne stand, das konnte sich sehen lassen.

Ivica Kostelic, 39, kroatischer Gesamtweltcupsieger der Saison 2010/’11, mit vier olympischen Silbermedaillen und einem kompletten WM-Medaillensatz dekoriert (Slalom-Champion 2003), an Mikrofon und Gitarre;

André Myhrer, seit Montag 36 und seit 2018 Slalom-Olympiasieger aus Schweden, ebenso an der Gitarre, aber auch nach mehrfacher Aufforderung durch Ivica Kostelic noch immer nicht bereit zum Singen;

und Jan Hudec, 37, vor zwölf Jahren hier in Åre sensationell Vizeweltmeister in der Abfahrt, am Schlagzeug. „Außerdem ist er unser Manager“, sagt Ivica Kostelic mit einem Lachen.

Eine Band mit 36 Weltcupsiegen, sieben Kristallkugeln, 14 Medaillen – und was kann die?