Vor WM-Abfahrt der Damen: Vier Trümpfe und ein Hoppala

Geschenke zu machen, liegt den ÖSV-Damen am heutigen Sonntag (geplanter Start: 12.30 Uhr) freilich fern. Denn die Abfahrt ist in diesem Winter eindeutig ihre stärkste Disziplin: Zwei Siege und ein zweiter Rang von Nicole Schmidhofer; zwei Siege und ein dritter Rang von Ramona Siebenhofer; ein Sieg, ein dritter und ein vierter Rang von Stephanie Venier – viel besser geht es kaum in sechs Saisonrennen.

Und hätte sich Cornelia Hütter (Zweite in Lake Louise) nicht gleich zwei Mal verletzt, frage nicht. Zumal mit Anna Veith noch ein Trumpf auf ihrem Weg zurück an die Spitze durch einen Kreuzbandriss aus der Bahn geworfen worden ist.