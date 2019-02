Ski-WM: Qualifikation für Damen-Riesentorlauf entfällt

Für den Riesentorlauf der Damen bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare entfällt die ursprünglich am Montag geplante Qualifikation auf dem Hamrebacken von Duved. Gibt es zu viele Anmeldungen, wird eine Quali durchgeführt, da es dieses Mal aber exakt 100 Nennungen aus 47 Nationen sind, dürfen alle in der Medaillenentscheidung am Donnerstag (14.15/17.45 Uhr) antreten.