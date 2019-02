Ski-WM-Kolumne "Snow-How": Es geht bergab

Am Mittwoch machte er sich wieder auf gen Süden, um für die nordische WM in Seefeld parat zu sein – um 20.18 Uhr folgte die Nachricht „Sitz in Stockholm fest.“ Sein Flieger ab Östersund hatte eine Stunde Verspätung, das war der Auslöser. Angeblich sollte sein Gepäck ja unterwegs nach Innsbruck sein, aber was heißt das schon, wenn Arlanda Airport involviert ist? Vergangene Woche war ein Koffer eines Kollegen vom Bayerischen Rundfunk per Online-Nachverfolgung in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba geortet worden ...

Kollege Geiler jedenfalls ließ am Donnerstagmorgen verlauten, ein feines Hotelzimmer bekommen zu haben, und er schrieb vom Versprechen, noch am Donnerstag über Wien nach Innsbruck zu kommen. Falls nicht, steht ja noch mein Angebot: Ich kann ihn gern am kommenden Montag in Malmö mit dem Auto auflesen ...