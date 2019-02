Ski-WM: Die heimlichen Helden von Åre

2007 war Heinz Kernlinger Rutscher und Schaufler und Zaunauf- und -abbauer. Heuer ist er als Chaperon im Einsatz, wie schon bei Weltcup-Finale 2012 und WM 2013 in Schladming, wie in der zweiten Woche der WM 2005 in Bormio. Chaperons, das sind jene Herren und Damen, die dafür sorgen, dass die Sportler von der Zielankunft bis zum Ende der Dopingkontrolle nicht unbeobachtet bleiben und die Überprüfung der Sauberkeit der Leistungen ihre Richtigkeit hat.

„Ich bin bei den Damen-Rennen im Einsatz und dazu noch auf Abruf in der Teambetreuung. Aber die brauchen mich gar nicht“, sagt Kernlinger und lächelt. „So treffen wir uns eine Stunde vor Beginn der Rennen, und etwa eineinhalb Stunden nach dem Ende ist dann auch mein Arbeitstag vorbei.“

Alter WM-Hase, der der 50-Jährige ist, haben sich er und sein Bekannter – ebenfalls Volunteer – heuer ein Appartement in Åre genommen, in Gehweite des Zentrums. „2007 waren wir in Hollandsgården untergebracht“, erinnert sich der gebürtige Kärntner, „das war 15, 20 Kilometer außerhalb von Åre. Und die Busse sind gefahren, wie sie wollten …“

Nun teilt sich das Duo also ein Sechser-Appartement: „Drei Stockbetten, ein Bad, zu zweit geht es gut. Das kostet uns je 900 Euro, dazu kommen noch die Flüge zu je 340 Euro.“ Und was bekommen sie für ihre Zeit (zwei Wochen Urlaub gehen für die WM drauf) und ihr Geld? „Das Gewand, die Verpflegung und eine Liftkarte. Die hab’ ich als Chaperon mit der Akkreditierung bekommen, die anderen müssen sich aber jeweils Tageskarten besorgen.“