Schröcksnadel: "Ich denke konkret über Abschied nach"

Ist es denn nicht gut für den Skisport, wenn wie in Kitzbühel mit Josef Ferstl ein Deutscher gewinnt?

Für den Tourismus ist das natürlich super, wenn ein Deutscher gewinnt. Weil dann wird plötzlich in ganz Deutschland über den Skisport gesprochen. Aber als Präsident des ÖSV sage schon klar: ,Wir wollen alles gewinnen.’ Das ist unser Ziel und unser Anspruch. Auch wenn manche damals zu Maiers Zeiten schon einmal gesagt haben, dass der ÖSV den Sport kaputt macht, weil wir zu viel gewinnen. Das ist aber nur der Neid.

Wo steht der Skisport international?

Ich behaupte, der Skisport lebt besser denn je. Und jeder, der ihn tot redet, der muss nur einmal im Oktober auf den Stubaier Gletscher fahren. Da braucht er dann vier Stunden von der Einfahrt Stubaital bis zum Lift. Alle, die sagen, dass der Skisport nicht funktioniert, die wünschen sich das. Aber in Wahrheit geht’s dem Skisport sehr gut. Wir hatten beim Nachtslalom in Schladming zwei Millionen im ORF, früher waren wir bei 1,5 Millionen.

Von Ihnen stammt das Zitat: ,Wir sind ein bequemes Land’. Was meinen Sie damit?

Unsere ganze Lebensart ist irgendwie bequem. In Österreich herrscht schon eher die Mentalität vor nach dem Motto: ,Naja, das wird schon gehen. Wir haben es immer schon so gehabt, warum sollen wir etwas ändern?’ Das ist unser Zugang. In Norwegen zum Beispiel ist das ganz anders.

Wie sind denn die Norweger?

Die haben keine bequeme Lebensart. Die sind viel mehr in der Natur und am Land laufen die Kinder teilweise noch mit den Langlaufskiern in die Schule. Deswegen sind sie im Sport auch so erfolgreich. Oder Kroatien. Kein großes Land, aber die haben dort einen anderen Zugang zu Ballsportarten.