Marcel Hirscher: Mit Halsweh auf Medaillenjagd

Dazu aber wird es wohl kaum kommen. Denn mit Gedanken an die Zukunft abseits der Skipisten dieser Welt beschäftigt sich Marcel Hirscher schon seit geraumer Zeit, umso mehr, als er im letzten Herbst auch noch Vater geworden ist.

Seither versucht er, so viel Zeit wie möglich mit Ehefrau Laura und dem Nachwuchs zu verbringen, und deswegen ist auch sein Aufenthalt in Åre ein kurzer: Schon am Sonntagabend wird er wieder nach Hause jetten – und dann am Dienstag zum City Event in Stockholm wieder nach Schweden zurückkehren.