Goldene Aussichten für Österreich am ersten Ski-WM-Tag

Pünktlich am Eröffnungstag kam sie dann doch noch in Åre zum Vorschein: die Sonne. Noch ehe die dritte WM in der schwedischen Provinz Jämtland am Montagabend mit einer netten Feier auf dem Hauptplatz eröffnet wurde, war es an den schnellen Damen, den 1420 Meter hohen Åreskutan erstmals hinunterzurasen – das Training für die Kombination (Freitag) und die Spezialabfahrt (Sonntag) stand auf dem Programm.

Und die österreichischen Speed-Damen setzten ihre bislang beeindruckende Saison fort. Tamara Tippler blieb in 1:29,95 Minuten als Einzige unter 1:30 Minuten, hinter der Schweizerin Corinne Suter (+0,38) und der erstaunlichen Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,44) reihten sich Nicole Schmidhofer (+0,80), Stephanie Venier (+1,03) und Ramona Siebenhofer (+1,07) auf den Plätzen vier bis sechs ein. Ricarda Haaser unterstrich mit Platz acht (+1,11) abermals ihren Aufwärtstrend in diesem Winter – quer durch alle Disziplinen.