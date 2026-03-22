Weltcupfinale: Zwei ÖSV-Podestplätze zum Super-G-Saisonabschluss

Dominik Paris gewinnt den letzten Super-G der Saison. In Kvitfjell war der Südtiroler wie am Samstag in der Abfahrt auch am Sonntag der Schnellste. ÖSV-Star Vincent Kriechmayr holte nach Rang 3 am Samstag diesmal den zweiten Platz. Dritter wurde ÖSV-Teamkollege Raphael Haaser.

Für Paris ist es bereits der 8. Sieg in Kvitfjell. "Ich fühl' mich da wohl", sagte er nach dem Rennen. Er holte wie im Vorjahr das Doppel aus Abfahrt und Super-G.

Odermatt ohne Punkte

Die Super-G-Kristallkugel war bereits vor dem Finale in Lillehammer zumindest rechnerisch in den Händen von Marco Odermatt. Vincent Kriechmayr blieb am Ende hinter dem Schweizer auf Rang zwei.

Der Beaver-Creek-Sieger hatte seine letzte Kugelchance durch die Absagen der beiden Super-G in Frankreich verloren. Seit Kitzbühel Ende Jänner war kein Weltcup-Super-G mehr abgehalten worden. Die Abfahrt in Courchevel, wo letztlich kein Super-G stattfand, hat Kriechmayr gewonnen.

Natürlich hätte er sich noch Chancen ausgerechnet, wären mehr Rennen gewesen. "Aber der Odi hätte mich bei den zwei Super-Gs auch besiegen können. Am Ende hat er weit mehr Punkte geholt." Es ist der fünfte zweite Platz im Super-G-Weltcup. Gewinnen konnte ihn Kriechmayr noch nicht.