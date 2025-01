Blitzcomeback in Kitzbühel für Vincent Kriechmayr nach Knieverletzung

Es war ein Schockmoment für das ohnehin krisengebeutelte ÖSV-Alpinteam. Vincent Kriechmayr landete bei der Lauberhornabfahrt in Wengen vergangenes Wochenende im Ziel-S im Fangnetz. War damit die letzte Hoffnung der Speedfahrer für die Heim-WM in Saalbach endgültig dahin?

In Kitzbühel gab es am Donnerstag völlig überraschend Entwarnung. Der Name Vincent Kriechmayr steht auf der Startliste für den Super-G am Freitag auf der Streif (11.30 Uhr/ORF 1).

Die starke Innenbandzerrung bereitet ihm zwar noch teils heftige Schmerzen, nach einem ersten Ski-Training am Donnerstag in Saalbach-Hinterglemm will es der 33-Jährige aber versuchen. Er werde nach dem Einfahren am Freitag endgültig entscheiden, ob er im Rennen startet.