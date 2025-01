Ski-Star Mikaela Shiffrin verrät, wann sie ihr Comeback geben wird

Mikaela Shiffrin kehrt kurz vor der WM in den Weltcup zurück. Die 29-jährige Amerikanerin kündigte ihr Comeback für den Slalom in Courchevel am 30. Jänner über die sozialen Medien an. Das veröffentlichte Video, das die fünffache Gesamtweltcupsiegerin zunächst nicht weiter kommentierte, endete mit den Worten: "Courchevel 1/30, see you soon."