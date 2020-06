Ski: Vier Verletzungen und ein Rücktritt

Die Weltcup-Saison ist zu Ende – doch während einige nationale Meisterschaften fahren oder Material für nächste Saison testen, geben die anderen einander die Türschnallen zu den Operationssälen in die Hand.



Michaela Kirchgasser hat in Hochrum ihren beim Nachtslalom in Zagreb erlittenen Knorpelschaden reparieren lassen, am Mittwoch durfte die Salzburgerin nach Hause und mit der Physiotherapie beginnen. "Ich bin erleichtert, dass mein 30.000er-Service so gut verlaufen ist", sagte die 27-Jährige, die in zehn Tagen mit dem Radtraining beginnen will.