Ski-Star Marcel Hirscher bestätigt Rückkehr in der kommenden Saison

Nach sechseinhalb Monaten

"197 Tage sind seit meiner Verletzung vergangen, das Kreuzband war gerissen", erinnert Hirscher in dem Video. Die Reha sei gut verlaufen. "Es macht Spaß, wieder ein professioneller Athlet zu sein." Mehr als tausend Stunden habe er mit Reha und Therapie verbracht, schreibt Hirscher in einer Aussendung. "Am Ende stellen sich zwei Fragen: Was will ich vom Leben? Was will das Leben von mir? Selbst in frustrierenden Momenten war meine Antwort auf beide Fragen immer die gleiche geblieben: Wieder Rennen fahren!"