Sieg im 1. Saisonrennen: ÖSV-Kombinierer Lamparter in Hochform
Wer tritt das Erbe von Superstar Jarl Magnus Riiber (NOR) an? Das war die große Frage vor dem ersten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Ruka.
Johannes Lamparter hat gute Chancen, in die Fußstapfen des 78-fachen Weltcupsiegers zu steigen.
Der Tiroler agierte im ersten Saisonrennen in Ruka ähnlich souverän wie seinerzeit Riiber. Nach dem zweiten Platz im Skispringen kontrollierte der Doppelweltmeister von 2021 in der Loipe das Langlaufrennen (7,5 km) und feierte seinen 18. Weltcupsieg.
Als im Finish der Deutsche Julian Schmid immer näher kam, erhöhte Lamparter clever das Tempo und startete mit einem Sieg in den Winter.
Im Windschatten von Lamparter zeigten auch die übrigen ÖSV-Kombinierer auf. Franz-Josef Rehrl wurde vor Thomas Rettenegger Sechster.
Kommentare