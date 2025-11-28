Wintersport

Sensation im Langlauf: ÖSV-Ass Vermeulen lief im Weltcup aufs Podest

Mika Vermeulen zeigte beim Weltcupauftakt in Ruka auf
Mika Vermeulen musste sich beim Saisonauftakt nur den norwegischen Stars geschlagen geben und wurde Dritter.
Von Christoph Geiler
28.11.25, 14:19
Kommentare

Mika Vermeulen entwickelt sich immer mehr zum größten Herausforderer der Langlauf-Stars aus Skandinavien

Auch beim Weltcup-Auftakt in Ruka war es der Österreicher, der die Phalanx der Langläufer aus Norwegen, Finnland und Schweden sprengen konnte.

ÖSV-Langlaufstar Vermeulen: „Ich war teilweise auch dumm"

Im Klassik-Bewerb über die 10 Kilometer lief Vermeulen zur Hochform auf und landete auf dem Stockerl. Der 26-Jährige musste sich nur den Norwegern Martin Nyenget und Rekordweltmeister Johannes Klaebo geschlagen geben.

NORDISCHE SKI-WM 2025: PK ÖSV LANGLAUFEN: VERMEULEN / STADLOBER.

Teresa Stadlober und Mika Vermeulen gelang ein perfekter Auftakt in die Olympiasaison

Nur 2,1 Sekunden zurück

Vermeulen teilte sich das Rennen perfekt ein und drehte vor allem auf den letzten Kilometern noch einmal auf. Von seinem ersten Weltcupsieg trennten den Steirer am Ende läppische vier Sekunden.

Für den ehrgeizigen Österreicher war es bereits der vierte Podestplatz seiner Karriere. "Das war wirklich gut", sagte der Steirer.

Die ÖSV-Chefs schlagen Alarm: "Dann muss man Sachen streichen"

Auch Teresa Stadlober gelang ein starker Einstand in die Olympia-Saison. Die Salzburgerin kam über die 10 Kilometer klassisch als Siebente ins Ziel. "Damit bin ich mehr als zufrieden."

Am Sonntag warten in Ruka noch zwei Massenstartrennen über 20 Kilometer.

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports
kurier.at, cg  | 

Kommentare