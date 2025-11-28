Sensation im Langlauf: ÖSV-Ass Vermeulen lief im Weltcup aufs Podest

Mika Vermeulen entwickelt sich immer mehr zum größten Herausforderer der Langlauf-Stars aus Skandinavien. Auch beim Weltcup-Auftakt in Ruka war es der Österreicher, der die Phalanx der Langläufer aus Norwegen, Finnland und Schweden sprengen konnte.

Im Klassik-Bewerb über die 10 Kilometer lief Vermeulen zur Hochform auf und landete auf dem Stockerl. Der 26-Jährige musste sich nur den Norwegern Martin Nyenget und Rekordweltmeister Johannes Klaebo geschlagen geben.

Teresa Stadlober und Mika Vermeulen gelang ein perfekter Auftakt in die Olympiasaison

Nur 2,1 Sekunden zurück Vermeulen teilte sich das Rennen perfekt ein und drehte vor allem auf den letzten Kilometern noch einmal auf. Von seinem ersten Weltcupsieg trennten den Steirer am Ende läppische vier Sekunden. Für den ehrgeizigen Österreicher war es bereits der vierte Podestplatz seiner Karriere. "Das war wirklich gut", sagte der Steirer.