Nach Fluchtversuch: ÖSV-Langläufer Vermeulen erneut im Spitzenfeld

Den Mutigen gehört die Welt. Das ist das Motto von Langläufer Mika Vermeulen . Und mit dieser Devise fährt der ehrgeizige Steirer seit Jahren gut und hat sich mittlerweile in der Weltspitze etabliert .

Beim Massenstart-Weltcup in Ruka (20 km Freistil) lief Mika Vermeulen erneut zur Hochform auf und zu seinem nächsten Top-Ergebnis. Nach dem dritten Rang am Freitag über 10 km klassisch kam der Österreicher am Sonntag als Fünfter ins Ziel.

Fluchtversuch

Mika Vermeulen lief ein engagiertes Rennen. Gemeinsam mit dem Schweden Edvin Anger ergriff der 26-Jährige die Flucht. Zwischenzeitlich lag das Duo schon 13 Sekunden vor dem Feld.

Erst auf dem Schlusskilometer wurden die beiden von den starken Norwegern eingeholt: Der Sieg ging an Harald Amundsen (NOR).

Mit den Rängen 3 und 5 gelang Vermeulen ein starker Saisonstart. Tobias Ganner sammelte als 44. ebenfalls noch Weltcuppunkte.