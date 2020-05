Doppelte Titelfreude für Bieler und Kofler

Abstürze, Totalausfälle, dazu die vorzeitige Heimreise von der WM in Val di Fiemme – 2013 war kein einfaches Jahr für Andreas Kofler. Vor allem weil er praktisch über Nacht ins hartnäckige Formtief gestürzt war. Nur zur Erinnerung: Noch im vergangenen Dezember hatte der Tiroler Skispringer den Weltcup angeführt und war als Favorit zur Vierschanzentournee angereist.

Nun meldete sich das Sorgenkind wieder eindrucksvoll zurück. Nach seinem Sieg auf der Normalschanze in Stams flog Kofler am Sonntag auch auf dem Innsbrucker Bergisel zum österreichischen Meistertitel und verblüffte damit viele – vor allem aber sich selbst. „Unverhofft kommt oft“, lächelte der 29-Jährige, der erstmals bei den heimischen Titelkämpfen die Konkurrenz überflügeln konnte. „Doppelstaatsmeister klingt super. Vor allem aber ist es eine Bestätigung der Arbeit über den Sommer“, so Kofler, der Gregor Schlierenzauer und Michael Hayböck auf die Plätze verwies. „Ich habe gewusst, dass bei mir einige Dinge noch nicht zusammen passen“, erklärt Favorit Schlierenzauer.