Jede Menge Arbeit vor der Heim-WM

In 33 Tagen geht’s los: Dann beginnt in Schladming die alpine Ski-WM, für viele – zumindest in Österreich – das Sport-Highlight des Jahres. Bis dahin haben die Damen und Herren Skifahrer freilich noch jede Menge Arbeit vor sich; bereits am Freitag haben die Damen ihren Nachtslalom am Zagreber Hausberg Sljeme zu absolvieren, am Sonntagnachmittag folgen die Herren in die kroatische Hauptstadt.