Slopestyle-Weltcup: Podestplatz für Ski-Artistin Lara Wolf

Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen mit den Plätzen 5 (Big Air) und 9 (Slopestyle) meldete sich Ski-Freestylerin Lara Wolf eindrucksvoll zurück. Die Akrobatin auf zwei Brettl'n aus dem Paznauntal landete beim Slopestyle-Weltcup in Tignes auf dem dritten Platz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Claudia Greco Lara Wolf holte bei der WM 2025 im Slopestyle die Silbermedaille

Starker 2. Lauf Nach dem ersten Durchgang war Lara Wolf noch weit zurückgelegen. Der zweite Lauf gelang der Tirolerin aber deutlich besser und sie machte noch einen Riesensprung nach vorne. Für die Wolf, die am Montag 26 wird, war es der vierte Podestplatz der Karriere, der zweite in dieser Saison.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ JOHANN GRODER / EXPA/ JOHANN GRODER Anna Gasser steht beim Heimweltcup in Flachau im Finale

Gasser im Finale Die zweifache Olympiasiegerin Anna Gasser zog beim Slopestyle-Weltcup der Snowboarder in Flachau ins Finale ein. In der Qualifikation reichte der Kärntnerin der sechste Platz.