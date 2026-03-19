Slopestyle-Weltcup: Podestplatz für Ski-Artistin Lara Wolf
Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen mit den Plätzen 5 (Big Air) und 9 (Slopestyle) meldete sich Ski-Freestylerin Lara Wolf eindrucksvoll zurück.
Die Akrobatin auf zwei Brettl'n aus dem Paznauntal landete beim Slopestyle-Weltcup in Tignes auf dem dritten Platz.
Starker 2. Lauf
Nach dem ersten Durchgang war Lara Wolf noch weit zurückgelegen. Der zweite Lauf gelang der Tirolerin aber deutlich besser und sie machte noch einen Riesensprung nach vorne.
Für die Wolf, die am Montag 26 wird, war es der vierte Podestplatz der Karriere, der zweite in dieser Saison.
Gasser im Finale
Die zweifache Olympiasiegerin Anna Gasser zog beim Slopestyle-Weltcup der Snowboarder in Flachau ins Finale ein. In der Qualifikation reichte der Kärntnerin der sechste Platz.
Teamkollegin Hanna Karrer gelang nicht der Sprung ins Zehnerfinale, das am Samstag auf dem Programm steht.
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