Wintersport

Slopestyle-Weltcup: Podestplatz für Ski-Artistin Lara Wolf

Ski-Freestylerin Lara Wolf landete beim vorletzten Slopestyle-Weltcup in Tignes auf dem dritten Platz. Anna Gasser steht in Flachau im Finale.
Christoph Geiler
19.03.2026, 14:58

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Lara Wolf gelang der Sprung aufs Podest

Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen mit den Plätzen 5 (Big Air) und 9 (Slopestyle) meldete sich Ski-Freestylerin Lara Wolf eindrucksvoll zurück. 

Die Akrobatin auf zwei Brettl'n aus dem Paznauntal landete beim Slopestyle-Weltcup in Tignes auf dem dritten Platz.

Lara Wolf holte bei der WM 2025 im Slopestyle die Silbermedaille

Lara Wolf holte bei der WM 2025 im Slopestyle die Silbermedaille

Starker 2. Lauf

Nach dem ersten Durchgang war Lara Wolf noch weit zurückgelegen. Der zweite Lauf gelang der Tirolerin aber deutlich besser und sie machte noch einen Riesensprung nach vorne.

Für die Wolf, die am Montag 26 wird, war es der vierte Podestplatz der Karriere, der zweite in dieser Saison.

Anna Gasser steht beim Heimweltcup in Flachau im Finale

Anna Gasser steht beim Heimweltcup in Flachau im Finale

Gasser im Finale

Die zweifache Olympiasiegerin Anna Gasser zog beim Slopestyle-Weltcup der Snowboarder in Flachau ins Finale ein. In der Qualifikation reichte der Kärntnerin der sechste Platz.

Platz zehn für Gasser: Ende einer langen, erfolgreichen Olympia-Reise

Teamkollegin Hanna Karrer gelang nicht der Sprung ins Zehnerfinale, das am Samstag auf dem Programm steht.

kurier.at, cg  | 

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