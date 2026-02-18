Platz zehn für Gasser: Ende einer langen, erfolgreichen Olympia-Reise

Anna Gasser ist und bleibt eine der ganz Großen ihres Sports. Auch wenn die zweifache Olympiasiegerin bei ihren letzten Spielen leer ausgegangen ist. Nach Rang acht in ihrer Paradedisziplin Big Air kam die 34-Jährige am Mittwoch im Slopestyle auf Platz zehn. In ihrem dritten und allerletzten Olympia-Run riskierte Gasser auf der langsamen Piste alles, konnte aber einen Sprung nicht stehen, und der Traum von der dritten Medaille war vorbei. Der Sieg ging an Mari Fukada (JPN) vor Zoi Sadowski Synnott (NZL) und Kokomo Murase (JPN).

„Ich habe Olympia genossen. Die zwei Goldmedaillen, die ich daheim habe, sind jetzt noch viel mehr wert“, blickte Gasser auf ihre letzten Spiele zurück. „Die Anspannung vor dem letzten Run war schon sehr groß. Ich hätte gerne mit einem schönen Run aufgehört. Aber vom Speed her war es für mich am unteren Limit. Was aber auch klar ist: Mir ist es nicht gelungen, mich auf die Verhältnisse einzustellen. “

Meilensteine Konkurrenzfähig war Anna Gasser auch 2026 noch. Für das Snowboarden der Frauen war sie Wegbereiterin. Abgesehen davon, dass sie von Beginn der Bewerbe Slopestyle (2014) und Big Air (2018) bei Olympia immer vorne mitgemischt hat hat die heute 34-Jährige Meilensteine gesetzt. Neuer Trick: 2013 gelang ihr als erster Frau der Cab Double Cork 900 (verkehrt angefahrene zweieinhalbfache Drehung um die eigene Achse, zweimal über Kopf).

Höchste Punktzahl: 2017 gewann sie bei der WM in der Sierra Nevada Gold im Big Air mit einem erstmals gezeigten Backside Double Cork 1080 (dreifache Drehung um die eigene Achse, zweimal über Kopf). Sie bekam dafür die Höchstpunktezahl 100.

Erste Olympiasiegerin: 2018 folgte das erste Olympiagold im erstmals ausgetragenen Big Air.

Erster Triple. Ein halbes Jahr später zeigte sie erstmals den Cab Triple Underflip 1260 (rückwärts angefahrener dreifacher Rückwärtssalto mit halber Drehung).

Zweites Olympiagold: 2022 bestätigte sie im olympischen Big Air von Peking ihren Olympiasieg. Diesmal mit einem Cab Double Cork 1260 (rückwärts angefahrene dreieinhalbfache Drehung, zweimal über Kopf).