Ski: Die Bilanz der Sotschi-Rennen

Aber das, so befand Ted Ligety, das müsse wohl so sein, "die Krisengebiete sind ja nicht weit weg." Beim Versuch, am Samstag abseits der Pisten Ski zu fahren, machte er Bekanntschaft mit bewaffneten Herren, die das Areal bewachen, durfte schließlich aber seine Line fahren (Video auf www.tedligety.com ). Aksel Lund Svindal fand es "seltsam, wenn du auf dem Weg zum Start an Typen mit Scharfschützengewehren vorbeifährst". Aber die verstecken sich meist in den Wäldern.



Und darum freuen sich Athleten wie Verantwortliche schon auf 2014: "Das wird ein Olympia der kurzen Wege", sagt ÖSV-Alpindirektor Hans Pum. "Und es wird gut.