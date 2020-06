Ski: Das rot-weiß-rote Großaufgebot

Nicht weniger als 40 Funktionäre umfasst das Aufgebot, mit dem der Österreichische Skiverband am Freitag zum FIS-Kongress Richtung Südkorea aufbricht. Was weniger an der Reiselust der rot-weiß-roten Schneemänner, sondern vielmehr an der Tatsache liegt, dass Ski-Präsident Peter Schröcksnadel und seine linientreuen Gefolgsleute in so vielen verschiedenen FIS-Gremien vertreten sind.

In Südkorea soll die WM 2017 (Favorit St. Moritz) vergeben sowie die Materialreform abgesegnet werden. Die Kritiken an den neuen schmäleren Alpin-Skiern seien laut ÖSV-Sportdirektor Hans Pum zumindest unter jenen, die das neue Material getestet haben, inzwischen völlig verstummt. Mit den schmäleren Skiern hat schon in der kommenden Weltcup-Saison (Start am 21. Oktober am Söldener Gletscher) und bei der WM 2013 in Schladming gefahren zu werden.

Noch in Südkorea wird der ÖSV-Boss von der italienischen Urteilsverkündung im Doping-Prozess ( Olympia 2006) erfahren. Obwohl der ÖSV seit sechs Jahren vier Anwälte beschäftigt, die teils absurde Anschuldigungen zu entkräften hatten, fordert die italienische Staatsanwaltschaft u. a. drei Jahre Gefängnis für Schröcksnadel.