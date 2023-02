Ski Cross: Sonja Gigler Weltcup-Zweite auf Reiteralm hinter Näslund

Für Österreichs Ski-Cross-Athleten ist der zweite Weltcup-Tag auf der Reiteralm weit besser verlaufen als am Vortag, als alle ÖSV-Athleten vor dem Semifinale ausgeschieden waren. Denn mit Sonja Gigler gab es eine Woche vor der WM in Bakuriani doch noch einen Podestplatz für die Gastgeber. Die 21-jährige Vorarlbergerin landete am Freitag ein Jahr nach ihrem Weltcup-Debüt am gleichen Schauplatz auf dem starken zweiten Platz, ihr zweiter Podestplatz überhaupt nach Innichen.