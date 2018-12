Ski-Bilanz: Ein Phänomen, aber kein Einzelkämpfer

Alles Hirscher, oder was? Nicht unbedingt, zumindest, was den Slalom angeht: Als der siebenfache Gesamtweltcupsieger am Samstagabend in Madonna di Campiglio nach einem Einfädler samt Zurücksteigen einmal nicht gewonnen hat, waren Marco Schwarz (Zweiter) und Michael Matt (Dritter) zur Stelle. Beide sind auch sehr konstant (der Kärntner war drei Mal in den Top Ten, der Tiroler drei Mal in den Top sieben), und mit Vizeweltmeister Manuel Feller hat Puelacher auch noch einen vierten Trumpf im Talon, der sich jedoch oft um die Früchte seiner Arbeit bringt. „Er will ab und zu zu viel und wird zu ungeduldig“, weiß Puelacher.