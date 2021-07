Zweikampf um den Gesamtweltcup

Im Moment ist Anna unschlagbar.“ Dies sagt jemand, der es wissen muss: Lindsey Vonn, die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcup-Geschichte. „Wenn man so einen guten Rhythmus hat wie sie, geht alles ganz einfach.“

Ganz einfach ging es für Fenninger auch beim Super-G in Bansko am Montag. Die Salzburgerin gewannvor Tina Maze und Vonn. Mit ihrem zwölften Weltcupsieg übernahm Fenninger die Führung im Super-G-Weltcup und – noch wichtiger – sie verkürzte den Rückstand im Gesamtweltcup auf Maze auf 44 Punkte. „Ich bin froh, dass es im Moment so gut läuft. Ich mache eigentlich nur das, was ich gerne mache: schnell Ski fahren. Es ist schön, so auf der Welle zu schwimmen“, sagte sie.

Tatsächlich ist Fenningers Bilanz in den vergangenen fünf Rennen erstaunlich: 1. – 1. – 1. – 1. – 1.

Acht Rennen stehen bis zum Saisonfinale am 22. März in Méribel (FRA) noch auf dem Weltcup-Kalender, zwei in jeder Disziplin: Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf und Slalom. Der Kampf um die große Kristallkugel wird eng: