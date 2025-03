Eine Saison zum Vergessen: So schlecht waren die ÖSV-Abfahrer noch nie

Erstmals blieben die ÖSV-Abfahrer in der Königsdisziplin in einer Weltcup-Saison ohne Podestplatz . Und erstmals schaffte es kein Österreicher im Abfahrtsweltcup in die Top Ten.

Vincent Kriechmayr landete in der Endwertung als bester ÖSV-Abfahrer an der elften Stelle. Immerhin präsentierte sich der Oberösterreicher bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm in Hochform und gewann dort die Silbermedaille.