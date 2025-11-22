Slalom in Gurgl: ÖSV-Star Feller nach dem 1. Lauf auf Podestkurs

Der erste Durchgang des Herren-Slaloms in Hochgurgl war Spektakel in Reinkultur und Werbung für den Skisport.

Das lag einerseits an den perfekten, fast schon kitschigen Bedingungen im hintersten Ötztal. Zum anderen an den Slalomstars, die sich allesamt auf Augenhöhe bewegen.

Die Top Ten sind nach dem ersten Lauf nur durch 66 Hundertstelsekunden getrennt.

Johannes Strolz hat als 30. gerade einmal 1,45 Sekunden Rückstand.