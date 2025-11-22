Slalom in Gurgl: ÖSV-Star Feller nach dem 1. Lauf auf Podestkurs
Der erste Durchgang des Herren-Slaloms in Hochgurgl war Spektakel in Reinkultur und Werbung für den Skisport.
Das lag einerseits an den perfekten, fast schon kitschigen Bedingungen im hintersten Ötztal. Zum anderen an den Slalomstars, die sich allesamt auf Augenhöhe bewegen.
Die Top Ten sind nach dem ersten Lauf nur durch 66 Hundertstelsekunden getrennt.
Johannes Strolz hat als 30. gerade einmal 1,45 Sekunden Rückstand.
Halbzeit-Leader ist der Norweger Atle-Lie McGrath, der den finnischen Sensationsmann Eduard Hallberg und den Schweizer Tanguy Nef auf den zweiten Platz verwies (jeweils +0,17).
Die Österreicher sind in Lauerstellung und haben noch berechtigte Hoffnungen auf einen Podestplatz. Manuel Feller ist als bester ÖSV-Slalomläufer Halbzeit-Sechster, liegt aber nur 43 Hundertstelsekunden hinter Atle-Lie McGrath.
Auch Fabio Gstrein (8.), Simon Rueland (11.) und Marco Schwarz (13.) fehlt nicht einmal eine Sekunde auf Platz 1.
Kommentare