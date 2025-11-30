Slalom in Copper: ÖSV-Ass Liensberger nach dem 1.Lauf Dritte

Mikaela Shiffrin - wer auch sonst - führt beim Slalom in Copper Mountain nach dem ersten Durchgang das Klassement an. Diesmal begnügte sich die Gewinnerin der ersten beiden Saisonrennen aber mit einem vergleichsweise bescheidenen Vorsprung.

Shiffrin liegt beim Heim-Weltcup "nur" 28 Hundertstelsekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener. Zur Erinnerung: Die ersten beiden Slalom in diesem Winter hatte der US-Superstar jeweils mit mehr als einer Sekunde Vorsprung gewonnen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IMAGN IMAGES via Reuters Connect / Michael Madrid Mikaela Shiffrin macht Jagd nach ihrem dritten Saisonsieg im Slalom

So geht's im Weltcup weiter Der Weltcup-Tross bleibt noch eine Woche in Nordamerika. Am kommenden Wochenende stehen fünf weitere Rennen in den USA und in Kanada auf dem Programm. Männer

Beaver Creek: Abfahrt (5. 12.)

Super-G (6.12.)

Riesentorlauf (7.12.) Frauen

Mont-Tremblant: Riesentorlauf (6.12.)

Riesentorlauf (7.12.)

Dem österreichischen Frauen-Team winkt der erste Slalom-Podestplatz in dieser Saison: Katharina Liensberger liegt zur Halbzeit an der dritten Stelle, auf Leaderin Shiffrin fehlen der Vorarlbergerin 0,69 Sekunden.