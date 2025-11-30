Slalom in Copper: ÖSV-Ass Liensberger nach dem 1.Lauf Dritte
Mikaela Shiffrin - wer auch sonst - führt beim Slalom in Copper Mountain nach dem ersten Durchgang das Klassement an. Diesmal begnügte sich die Gewinnerin der ersten beiden Saisonrennen aber mit einem vergleichsweise bescheidenen Vorsprung.
Shiffrin liegt beim Heim-Weltcup "nur" 28 Hundertstelsekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener.
Zur Erinnerung: Die ersten beiden Slalom in diesem Winter hatte der US-Superstar jeweils mit mehr als einer Sekunde Vorsprung gewonnen.
Dem österreichischen Frauen-Team winkt der erste Slalom-Podestplatz in dieser Saison: Katharina Liensberger liegt zur Halbzeit an der dritten Stelle, auf Leaderin Shiffrin fehlen der Vorarlbergerin 0,69 Sekunden.
Auch Katharina Truppe (+1,16) liegt nach dem kräftezehrenden 1.Durchgang in 3.000 Metern Seehöhe als Fünfte noch gut im Rennen. Katharina Gallhuber schaffte es mit einem Rückstand von 2,04 Sekunden in den zweiten Durchgang.
Katharina Huber büßte zweieinhalb Sekunden ein und ist ebenfalls in Lauf 2 dabei.
Franziska Gritsch und Lisa Hörhager kamen nicht ins Ziel.
