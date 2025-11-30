Wintersport

Slalom in Copper: ÖSV-Ass Liensberger nach dem 1.Lauf Dritte

Katharina Liensberger ist im Slalom von Copper Mountain nach dem ersten Durchgang die beste Österreicherin
Katharina Liensberger ist in Copper Mountain die beste Österreicherin. In Führung liegt US-Superstar Mikaela Shiffrin.
Von Christoph Geiler
30.11.25, 18:25
Mikaela Shiffrin - wer auch sonst -  führt beim Slalom in Copper Mountain nach dem ersten Durchgang das Klassement an. Diesmal begnügte sich die Gewinnerin der ersten beiden Saisonrennen aber mit einem vergleichsweise bescheidenen Vorsprung.

Shiffrin liegt beim Heim-Weltcup "nur" 28 Hundertstelsekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener

Zur Erinnerung: Die ersten beiden Slalom in diesem Winter hatte der US-Superstar jeweils mit mehr als einer Sekunde Vorsprung gewonnen.

Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Durchgang in Copper Mountain

Mikaela Shiffrin macht Jagd nach ihrem dritten Saisonsieg im Slalom

Dem österreichischen Frauen-Team winkt der erste Slalom-Podestplatz in dieser Saison: Katharina Liensberger liegt zur Halbzeit an der dritten Stelle, auf Leaderin Shiffrin fehlen der Vorarlbergerin 0,69 Sekunden.

Auch Katharina Truppe (+1,16) liegt nach dem kräftezehrenden 1.Durchgang in 3.000 Metern Seehöhe als Fünfte noch gut im Rennen. Katharina Gallhuber schaffte es mit einem Rückstand von 2,04 Sekunden in den zweiten Durchgang.

Katharina Huber büßte zweieinhalb Sekunden ein und ist ebenfalls in Lauf 2 dabei.

Franziska Gritsch und Lisa Hörhager kamen nicht ins Ziel.

