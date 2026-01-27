Riesentorlauf-Show in Schladming: ÖSV-Star Schwarz auf Podestkurs

Mehr als 15.000 Zuschauer, Flutlicht, Begeisterungsstürme für alle Läufer - seit 2023 gibt es erst den Riesentorlauf in Schladming, aber dieses Rennen hat schon jetzt das Zeug zum Klassiker.

Die eisige Planai stellte die Läufer im ersten Durchgang im letzten Riesentorlauf vor den Olympischen Winterspielen vor große Probleme. Kaum ein Sportler kam ohne Rutscher und Probleme ins Ziel. Am besten schlug sich der Brasilianer Pinheiro Braathen, der zur Halbzeit das Klassement anführt. "Das war das eisigste Rennen in meiner Karriere", sagte der 25-Jährige.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU / ERWIN SCHERIAU Pinheiro Braathen führt nach dem ersten Durchgang in Schladming

Braathen verwies den Schweizer Loic Meillard um 6 Hundertstelsekunden auf den zweiten Platz. Der Deutsche Fabian Gratz ist Dritter. Dahinter findet sich mit Marco Schwarz bereits der beste Österreicher. Der Kärntner verlor 42 Hundertstelsekunden auf den Halbzeitleader und liegt damit auf Podestkurs.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU / ERWIN SCHERIAU Marco Schwarz gewann in dieser Saison schon einen Riesentorlauf