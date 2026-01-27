Wintersport

Riesentorlauf-Show in Schladming: ÖSV-Star Schwarz auf Podestkurs

Fans, Feuerwerk und Zuschauermassen
Marco Schwarz ist nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang in Schladming Vierter. In Führung liegt der Brasilianer Pinheiro Braathen.
Von Christoph Geiler
27.01.26, 18:16

Mehr als 15.000 Zuschauer, Flutlicht, Begeisterungsstürme für alle Läufer - seit 2023 gibt es erst den Riesentorlauf in Schladming, aber dieses Rennen hat schon jetzt das Zeug zum Klassiker.

Die eisige Planai stellte die Läufer im ersten Durchgang im letzten Riesentorlauf vor den Olympischen Winterspielen vor große Probleme. Kaum ein Sportler kam ohne Rutscher und Probleme ins Ziel. Am besten schlug sich der Brasilianer Pinheiro Braathen, der zur Halbzeit das Klassement anführt.

"Das war das eisigste Rennen in meiner Karriere", sagte der 25-Jährige.

Pinheiro Braathen führt nach dem ersten Durchgang in Schladming

Pinheiro Braathen führt nach dem ersten Durchgang in Schladming

Braathen verwies den Schweizer Loic Meillard um 6 Hundertstelsekunden auf den zweiten Platz. Der Deutsche Fabian Gratz ist Dritter. 

Dahinter findet sich mit Marco Schwarz bereits der beste Österreicher. Der Kärntner verlor 42 Hundertstelsekunden auf den Halbzeitleader und liegt damit auf Podestkurs.

Marco Schwarz gewann in dieser Saison schon einen Riesentorlauf

Marco Schwarz gewann in dieser Saison schon einen Riesentorlauf

Nicht alle Läufer kamen mit den eisigen Bedingungen gut zurecht. Stefan Brennsteiner, dem normalerweise solche Verhältnisse nicht behagen, büßte 1,40 Sekunden auf die Bestzeit ein.

 Joshua Sturm (+1,48) qualifizierte sich wie Weltmeister Raphael Haaser (+1,86) ebenfalls für den zweiten Durchgang.

Kommentare