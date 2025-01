Olympiasieger Strolz: Mit neuem Helm-Design zum WM-Ticket

Der Vorarlberger hat beim Nightrace in Schladming die letzte Gelegenheit, noch ins WM-Aufgebot zu rutschen.

Wenn Johannes Strolz am Mittwoch das Nightrace in Schladming in Angriff nimmt (17.45/20.45 Uhr), dann hat er einen neuen Kopfschmuck. Für den Slalom-Klassiker hat der Doppel-Olympiasieger von 2022 zusammen mit seinem Sponsor BTV einen Helm-Design-Wettbewerb lanciert. Aufgerufen waren Einrichtungen der Lebenshilfe im deutschsprachigen Raum. Das Sieger-Exemplar wird nun beim Rennen präsentiert.

Johannes Strolz wird am Mittwoch mit einem Helm aus dem Allgäu über die Planai flitzen. Das Rennen machte die 17-jährige Leonie von der Lebenshilfe in Memmingen. „Leonies Design ist ein echtes Highlight, ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen und mit ihrem Helm beim Night Race am Start zu stehen“, sagte Johannes Strolz.

© APA/AFP/JOE KLAMAR / JOE KLAMAR

Für den 32-jährigen Vorarlberger steht in Schladming viel auf dem Spiel. Das Nightrace ist der letzte Slalom vor der WM in Saalbach-Hinterglemm - und damit auch die letzte Chance, Werbung in eigener Sache zu machen und sich für das ÖSV-Aufgebot aufzudrängen.

Johannes Strolz war zuletzt in Kitzbühel Zwölfter. Nach dem Fehlstart mit zwei Ausfällen in Levi und Hochgurgl hat sich der Doppel-Olympiasieger konsolidiert und war regelmäßig in den Top 15 zu finden. Das wird für ein WM-Ticket noch zu wenig sein, denn drei Startplätze sind bereits an Manuel Feller, Marco Schwarz und Fabio Gstrein vergeben. Johannes Strolz wird mit seinem neuen Helm wohl zumindest in die Top Ten fahren müssen, um sich noch aufzudrängen. Der Helm ist ab sofort auf www.aurena.at zur Versteigerung freigegeben. Der gesamte Erlös kommt der Lebenshilfe zugute.