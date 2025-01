Riesentorlauf am Kronplatz: ÖSV-Ass Scheib stürzt auf dem Weg zur Führung

Julia Scheib zeigt in diesem Winter im Riesentorlauf zwei Gesichter. Entweder sie fährt ganz vorne mit, oder sie scheidet aus. Beim letzten WM-Test am Kronplatz in Südtirol landete die Steirerin am Dienstag wieder im Schnee.

Scheib blieb im untersten Streckenteil an einem Tor hängen und fabrizierte einen schmerzhaften Sturz. Besonders bitter: Zu diesem Zeitpunkt hatte die 26-Jährige die beste Zwischenzeit und war unterwegs Richtung Führung.