Herren-Slalom in Levi: Es winkt der erste Weltcupsieg für Brasilien
Als Norweger hat Lucas Pinheiro Braathen bereits fünf Mal im Weltcup gewonnen, nach seinem Nationenwechsel steht der 25-Jährige nun vor seinem ersten Triumph für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter.
Pinheiro Braathen, der seine zweite Saison als Brasilianer in Angriff nimmt, war im ersten Durchgang des Slaloms in Levi der überragende Mann und führt mit einem Respektsabstand.
Erster Verfolger von Braathen ist der Franzose Clement Noel (+0,41). Der Norweger Timon Haugan liegt als Halbzeit-Dritter eine halbe Sekunde zurück.
Im ersten Durchgang gab es an der Spitze große Abstände. Fabio Gstrein hat als bester Österreicher auf Rang 7 bereits 1,05 Sekunden Rückstand auf Halbzeit-Leader Pinheiro Braathen.
Michael Matt (16.) liegt als zweitbester Österreicher 1,48 Sekunden zurück. Marco Schwarz (+1,52) fuhr mit Startnummer 28 auf den 17. Rang.
Manuel Feller verlor 1,87 Sekunden, Johannes Strolz kassierte 2,10 Sekunden, Adrian Pertl 2,28 Sekunden. Dominik Raschner riss einen Rückstand von 2,41 Sekunden auf.
Joshua Sturm (+2,48) und Simon Rueland (+2,89) schafften es nicht in den zweiten Durchgang.
