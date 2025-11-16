Herren-Slalom in Levi: Es winkt der erste Weltcupsieg für Brasilien

Als Norweger hat Lucas Pinheiro Braathen bereits fünf Mal im Weltcup gewonnen, nach seinem Nationenwechsel steht der 25-Jährige nun vor seinem ersten Triumph für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter.

Pinheiro Braathen, der seine zweite Saison als Brasilianer in Angriff nimmt, war im ersten Durchgang des Slaloms in Levi der überragende Mann und führt mit einem Respektsabstand.