Schwerer Sturz im Training: ÖSV-Olympiasiegerin verpasst die Winterspiele

Das neue Jahr beginnt für das ÖSV-Skiteam mit einer Hiobsbotschaft . Weltmeisterin und Olympiasiegerin Katharina Liensberger kam im Riesentorlauf-Training in St.Michael schwer zu Sturz und zog sich eine Knieverletzung zu.

Nach einer MRT-Untersuchung in der Privatklinik Hochrum herrscht Gewissheit: Die 28-Jährige zog sich im rechten Knie eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie einen Meniskus - und Innenbandriss zu.

Die Vorarlbergerin wurde noch am Freitag am rechten Knie operiert. Liensberger wird damit die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina verpassen.

Für das ÖSV-Team ist der Ausfall ein herber Verlust: Liensberger war bei Großereignissen ein Garant für Medaillen.

2021 wurde sie Doppelweltmeisterin (Slalom, Paralellslalom), 2022 holte sie Olympia-Gold (Team) und Silber im Slalom, auch bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm schlug die Vorarlbergerin zu (Bronze im Slalom)