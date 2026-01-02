Wintersport

Schwerer Sturz im Training: ÖSV-Olympiasiegerin verpasst die Winterspiele

Katharina Liensberger verletzte sich am Knie
Katharina Liensberger zog sich im Training eine schwere Knieverletzung zu und fällt für die Olympischen Spiele aus.
Von Christoph Geiler
02.01.26, 14:41
Das neue Jahr beginnt für das ÖSV-Skiteam mit einer Hiobsbotschaft. Weltmeisterin und Olympiasiegerin Katharina Liensberger kam im Riesentorlauf-Training in St.Michael schwer zu Sturz und zog sich eine Knieverletzung zu.

ÖSV-Star Julia Scheib: "Das war die wichtigste Lektion 2025"
23 Siege, 64 Podestplätze: Österreichs Wintersportler sind in Olympia-Form

Nach einer MRT-Untersuchung in der Privatklinik Hochrum herrscht Gewissheit: Die 28-Jährige zog sich im rechten Knie eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie einen Meniskus- und Innenbandriss zu.

Liensberger stürzte im Riesentorlauf-Training

Die Vorarlbergerin wurde noch am Freitag am rechten Knie operiert. Liensberger wird damit die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina verpassen.

Für das ÖSV-Team ist der Ausfall ein herber Verlust: Liensberger war bei Großereignissen ein Garant für Medaillen. 

2021 wurde sie Doppelweltmeisterin (Slalom, Paralellslalom), 2022 holte sie Olympia-Gold (Team) und Silber im Slalom, auch bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm schlug die Vorarlbergerin zu (Bronze im Slalom)

Ski Alpin
