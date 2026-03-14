Regen als Spielverderber: Kein Super-G in Courchevel
Der Super-G der Männer in Courchevel musste abgesagt werden. Für Sonntag ist noch ein weiteres Rennen angesetzt.
Im Jahr 2022 hatte Vincent Kriechmayr in Courchevel die Abfahrt und den Super-G gewonnen. Diesmal wird's nichts mit zwei Siegen innerhalb von 24 Stunden.
Denn der Abfahrtssieger vom Freitag muss notgedrungen einen Ruhetag einlegen. Der für heute angesetzte Super-G wurde abgesagt.
Schlechte Sicht
Heftige Regenfälle haben die Piste in Mitleidenschaft gezogen und erlauben kein Rennen. Die Läufer klagten nach der Besichtigung auch über die schlechten Sichtbedingungen.
Am Sonntag steht in Courchevel ein weiterer Super-G am Programm (10.45).
Kommentare