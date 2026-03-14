Regen als Spielverderber: Kein Super-G in Courchevel

Im Jahr 2022 hatte Vincent Kriechmayr in Courchevel die Abfahrt und den Super-G gewonnen. Diesmal wird's nichts mit zwei Siegen innerhalb von 24 Stunden.

Denn der Abfahrtssieger vom Freitag muss notgedrungen einen Ruhetag einlegen. Der für heute angesetzte Super-G wurde abgesagt.