Wintersport

Regen als Spielverderber: Kein Super-G in Courchevel

Der Super-G der Männer in Courchevel musste abgesagt werden. Für Sonntag ist noch ein weiteres Rennen angesetzt.
Christoph Geiler
14.03.2026, 10:16

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Im Jahr 2022 hatte Vincent Kriechmayr in Courchevel die Abfahrt und den Super-G gewonnen. Diesmal wird's nichts mit zwei Siegen innerhalb von 24 Stunden.

Denn der Abfahrtssieger vom Freitag muss notgedrungen einen Ruhetag einlegen. Der für heute angesetzte Super-G wurde abgesagt.

Nach 1.094 Tagen: Endlich wieder ein Sieg für die ÖSV-Abfahrer

Schlechte Sicht

Heftige Regenfälle haben die Piste in Mitleidenschaft gezogen und erlauben kein Rennen. Die Läufer klagten nach der Besichtigung auch über die schlechten Sichtbedingungen.

Am Sonntag steht in Courchevel ein weiterer Super-G am Programm (10.45).

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

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