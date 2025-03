Super-G in Kvitfjell: Weltmeisterin Venier mit Miniabstand auf Rang 8

Im dritten Speedrennen in Kvitfjell stand erstmals keine Österreicherin auf dem Stockerl. Nach dem Sieg und Rang 3 von Cornelia Hütter in den beiden Abfahrten landete Stephanie Venier im Super-G als beste ÖSV-Läuferin auf dem achten Rang.

Der Super-G-Weltmeisterin von Saalbach-Hinterglemm fehlten in einem Rennen der knappen Abstände am Ende nur 39 Hundertstelsekunden auf den Sieg. Die Top-Ten waren lediglich durch eine gute halbe Sekunde getrennt.

"Das hat richtig gut getan", sagte Venier, die in den letzten Tagen mit einer hartnäckigen Verkühlung zu kämpfen hatte. Wegen der körperlichen Probleme hatte die 31-Jährige am Samstag sogar kurzerhand auf einen Start in der Abfahrt verzichtet. "Ich habe nicht mein letztes Hemd riskiert."