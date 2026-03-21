Wintersport

Vorteil Shiffrin: Rückschlag für Aicher im Kampf um die Kristallkugel

Emma Aicher wurde in der letzten Abfahrt Fünfte und liegt im Weltcup 95 Punkte hinter Mikaela Shiffrin. Die Italienerin Laura Pirovano gewann die dritte Abfahrt in Folge.
Christoph Geiler
21.03.2026, 13:23

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Emma Aicher konnte im Gesamtweltcup nur 45 Punkte aufholen

Die große Gewinnerin der letzten Saisonabfahrt in Kvitfjell ist eine Läuferin, die gar nicht mitgefahren ist: Mikaela Shiffrin

Der Vorsprung der US-Amerikanerin im Gesamtweltcup ist nicht so wild geschrumpft wie ursprünglich befürchtet. Denn ihre deutsche Konkurrentin Emma Aicher musste sich in der Abfahrt mit Rang 5 begnügen und machte damit gegenüber Shiffrin lediglich 45 Punkte wett.

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Vorteil für Shiffrin

Vor dem Super-G am Sonntag (10.45 Uhr) beträgt Shiffrins Vorsprung damit 95 Zähler. Und die stärksten Disziplinen der 31-Jährigen, die auch den Super-G in Angriff nehmen wird, kommen erst.

Laura Pirovano gewann die letzten drei Saison-Abfahrten und sicherte sich die kleine Kristallkugel

Laura Pirovano gewann die letzten drei Saison-Abfahrten und sicherte sich die kleine Kristallkugel

Kugel für Pirovano

Mit dem fünften Platz wurde es für Emma Aicher auch nichts mit dem Sieg im Abfahrtsweltcup. Die kleine Kristallkugel geht an Laura Pirovano, die in den letzten Saisonrennen diese Disziplin dominiert.

Nach ihren zwei Siegen in Val di Fassa gewann die Italienerin auch die letzte Abfahrt in Kvitfjell.

Team-Kombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler war in der Abfahrt die beste Österreicherin

Team-Kombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler war in der Abfahrt die beste Österreicherin

Top-Platzierung für Rädler

Für das ÖSV-Team wurde es nichts mit einem Podestplatz in der letzten Abfahrt. Ariane Rädler verpasste als Vierte knapp das Stockerl, auf die drittplatzierte Kira Weidle-Winkelmann fehlten ihr nur vier Hundertstelsekunden.

Für die Team-Kombi-Olympiasiegerin war es die beste Platzierung in einer Abfahrt überhaupt. Cornelia Hütter wurde Achte.

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