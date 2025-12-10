Wintersport

Ski-Star Lindsey Vonn: Mit 41 Jahren zur Trainingsbestzeit

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill training
Lindsey Vonn war im ersten Training für die Abfahrt in St.Moritz die Schnellste. Die 41-Jährige verfolgt heuer ein großes Ziel: Olympia-Gold.
Von Christoph Geiler
10.12.25, 13:55
Lindsey Vonn ist ein echtes Phänomen. 41 Jahre ist die US-Amerikanerin mittlerweile und damit mit Abstand die älteste Abfahrerin im Weltcup

Nach zahlreichen schweren Verletzungen wurde ihr im rechten Knie eine Teil-Prothese eingesetzt.

Lindsey Vonn: Eine 40-jährige Siegerin der Herzen

Und trotzdem kämpft Lindsey Vonn nach ihrer fünfjährigen Auszeit in den Speedbewerben schon wieder um den Sieg mit. Bereits beim Weltcupfinale in Sun Valley (USA) hatte die Gewinnerin von 82 Weltcuprennen mit Rang 2 aufgezeigt.

Nun fuhr die Grande Dame des Skisports im ersten Training zur ersten Saisonabfahrt in St.Moritz (Freitag) allen um die Ohren.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill training

Lindsey Vonn hat seit dieser Saison die norwegische Skilegende Aksel Lund Svindal als Berater und Trainer an ihrer Seite

Vonn distanzierte die zweitplatzierte Norwegerin Kajsa Vickhoff-Lie um 59 Hundertstelsekunden. Auf dem dritten Platz landete Sofia Goggia (ITA).

Große Pläne

Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin und ihr neuer Trainer und Berater Aksel Lund Svindal haben in diesem Winter eine große Mission: Gold bei den Olympischen Winterspielen in Cortina.

ÖSV-Star Mirjam Puchner: „Jetzt bist du weg vom Fenster“

12 Siege in Cortina

Die Tofana in Cortina ist einer der Lieblingspisten von Lindsey Vonn. Im Olympiaort hat die US-Amerikanerin im Laufe ihrer erfolgreichen Karriere bereits 12 Weltcupsiege eingefahren.

Beste Österreicherin war im ersten Trainingslauf übrigens Mirjam Puchner als Siebente.

