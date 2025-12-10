Ski-Star Lindsey Vonn: Mit 41 Jahren zur Trainingsbestzeit

Lindsey Vonn ist ein echtes Phänomen. 41 Jahre ist die US-Amerikanerin mittlerweile und damit mit Abstand die älteste Abfahrerin im Weltcup. Nach zahlreichen schweren Verletzungen wurde ihr im rechten Knie eine Teil-Prothese eingesetzt.

Und trotzdem kämpft Lindsey Vonn nach ihrer fünfjährigen Auszeit in den Speedbewerben schon wieder um den Sieg mit. Bereits beim Weltcupfinale in Sun Valley (USA) hatte die Gewinnerin von 82 Weltcuprennen mit Rang 2 aufgezeigt. Nun fuhr die Grande Dame des Skisports im ersten Training zur ersten Saisonabfahrt in St.Moritz (Freitag) allen um die Ohren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Denis Balibouse Lindsey Vonn hat seit dieser Saison die norwegische Skilegende Aksel Lund Svindal als Berater und Trainer an ihrer Seite

Vonn distanzierte die zweitplatzierte Norwegerin Kajsa Vickhoff-Lie um 59 Hundertstelsekunden. Auf dem dritten Platz landete Sofia Goggia (ITA). Große Pläne Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin und ihr neuer Trainer und Berater Aksel Lund Svindal haben in diesem Winter eine große Mission: Gold bei den Olympischen Winterspielen in Cortina.