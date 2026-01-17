Ende der Durststrecke: Erster ÖSV-Podestplatz in der Abfahrt seit 700 Tagen

Vor einem Jahr war Vincent Kriechmayr in der Abfahrt von Wengen in der Zielkurve heftig in die Bande gekracht und hatte sich eine Knieverletzung zugezogen. Ein Jahr später meldete sich der Oberösterreicher in Wengen eindrucksvoll zurück und fuhr in der Abfahrt auf den zweiten Rang.

Damit beendete Kriechmayr einen langen Negativlauf der österreichischen Abfahrer. Seit dem 17.2. 2024 (2.Rang von Kriechmayr in Kvitfjell) waren die ÖSV-Herren in der Königsdisziplin einem Podestplatz hinterhergefahren. Nach 700 Tagen und vielen Enttäuschungen nahm die Durststrecke nun endlich ein Ende.

Auf der verkürzten Lauberhornabfahrt, auf der Kriechmayr bereits zwei Mal gewonnen hat (2019, 2022) musste der Österreicher nur dem Schweizer Superstar Marco Odermatt den Vortritt lassen. Riesenvorsprung Der Lokalmatador fuhr beim Heimrennen in einer anderen Liga und war gleich 79 Hundertstelsekunden schneller als Kriechmayr, der den italienischen Super-G-Sieger Giovanni Franzoni auf den dritten Platz verwies. "Meine Fahrt war teilweise sehr gut, aber acht Zehntelsekunden finde ich nicht", sagte der ÖSV-Routinier.

Jagd auf Maier Marco Odermatt bleibt derweil der Mister Lauberhorn. Seit 2024 ist der 28-Jährige in Wengen ungeschlagen und gewann nun die letzten vier Abfahrten vor eigenem Publikum. Mit seinem 52. Weltcupsieg nähert sich Odermatt der Marke von Hermann Maier (54 Weltcupsiege).

