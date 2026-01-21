ÖSV-Star Schwarz nach Streif-Premiere: "So nervös war ich schon lang nimmer"

Marco Schwarz ist normalerweise die Ruhe in Person und nicht so einfach aus dem Konzept zu bringen. Vor seiner ersten Fahrt über die Streif war's dann aber auch bei ihm vorbei mit der Gelassenheit - und der Puls schnellte nach oben.

"So nervös war ich schon lange nicht mehr", gestand Marco Schwarz nach seiner Jungfernfahrt über die berühmteste Abfahrt der Welt. Der 30-Jährige bestand die Herausforderung mit Bravour und verlor dreieinhalb Sekunden auf die Trainingsbestzeit. "Das Gefühl war unbeschreiblich."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ JOHANN GRODER / EXPA/ JOHANN GRODER Giovanni Franzoni war in Kitzbühel auch im zweiten Abfahrtstraining der Schnellste

Marco Schwarz wird zumindest heuer auf einen Start in der Abfahrt verzichten. Der Allrounder nützte das Abfahrtstraining, um sich auf den Super-G am Freitag einzustimmen, in dem der Kärntner zu den Mitfavoriten zählt.

Zum absoluten Topfavoriten für die Abfahrt avanciert Giovanni Franzoni: Der junge italienische Aufsteiger war auch im zweiten Trainingslauf der Schnellste und rückte dem Streckenrekord von Fritz Strobl noch näher. Den 24-Jährigen trennten am Mittwoch nur mehr 63 Hundertstelsekunden von Strobls Bestmarke aus dem Jahr 1997.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lisi Niesner Stefan Babinsky war im zweiten Training der beste Österreicher