Vonn nach Olympia-Aus „am Boden zerstört“

Wer braucht schon ein Kreuzband?“, hatte Lindsey Vonn vor gut zwei Wochen in Val d’Isère noch trotzig gesagt – und stapfte mit Tränen in den Augen aus dem Zielraum. Die Antwort auf ihre Frage musste sie sich nun selbst geben: Ein Skirennläufer braucht ein Kreuzband, will er bei Olympia Gold gewinnen. Bis zuletzt hatte die 29-Jährige verzweifelt um einen Start in Sotschi gekämpft, Dienstag musste sie aufgeben. „Ich bin am Boden zerstört, verkünden zu müssen, dass ich nicht in der Lage sein werde, in Sotschi an den Start zu gehen“, schrieb die Abfahrts-Olympiasiegerin von Vancouver 2010 auf ihrer Facebook-Seite. „Ich habe alles getan, um auch ohne Kreuzband stark genug zu werden. Aber ich habe realisiert, dass mein Knie zu instabil für dieses Level ist.“

Die vierfache Weltcup-Gesamtsiegerin hatte sich im Februar 2013 bei der WM in Schladming im Super-G das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Nach einer Operation und monatelanger Rehabilitation riss das neue Band bei einem Trainingssturz im November abermals.

Ursprünglich war nur von einem Einriss die Rede gewesen, Vonn verzichtete auf eine Operation und fuhr die Weltcuprennen in Lake Louise. In Val d’Isère musste sie ihren Lauf dann aber abbrechen.

Die Saison ist für Vonn vorbei. Demnächst wird sie sich einer neuerlichen Kreuzband-Operation unterziehen und im Sommer für das nächste Comeback kämpfen. Ihr Ziel: „Bei meiner Heim-Weltmeisterschaft in Vail im Februar (2015) werde ich bereit sein.“