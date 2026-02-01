Wintersport

Krebs-Erkrankung: Ex-Vizeweltmeisterin mit nur 58 Jahren verstorben

Saalbach
Die ehemalige Slalomspezialistin Natasa Bokal aus Slowenien erlag ihrem Krebsleiden.
01.02.26, 16:07

Die frühere Slalom-WM-Zweite Natasa Bokal ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Das gab der slowenische Skiverband am Wochenende bekannt. Die einstige Technikspezialistin hatte in den vergangenen Jahren in slowenischen Medien offen über eine wiederaufgetretene Krebserkrankung gesprochen.

Bei der WM 1991 in Saalbach-Hinterglemm gewann sie hinter der Schweizerin Vreni Schneider im Slalom Silber. Kurz zuvor hatte Bokal im Kranjska-Gora-Slalom ihren einzigen Weltcupsieg geholt. 

Ski Alpin
Kommentare