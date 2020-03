Mikaela Shiffrin plant ihr Comeback in Aare

Viele haben damit gerechnet, dass Mikaela Shiffrin nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters am 2. Februar in dieser Saison nicht mehr ins Weltcup-Geschehen eingreifen wird. Immerhin hat der Ski-Star seit sechs Wochen kein Rennen bestritten, sich in dieser Zeit auf den persönlichen Verlust und die Familie fokussiert. Nun erklärte die 24-Jährige in einem sechseinhalbminütigen Instagram-Video, dass sie kommende Woche ihr Weltcup-Comeback geben will.

"Viele haben mich nach dem Zeitpunkt meiner Renn-Rückkehr gefragt. Ich war in den letzten Wochen in der Lage, ein wenig zu trainieren. Es war ein langsamer Prozess, aber in den Bergen zu sein, hat therapeutisch auf mich gewirkt", sagte die US-Amerikanerin, die am Donnerstag nach Schweden fliegen will, wo in Aare die nächsten Rennen stattfinden. "Ich kam an den Punkt, an dem ich dachte, ich könnte nicht damit leben, es nicht mehr probiert zu haben".