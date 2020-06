Der erste von zwei geplant gewesenen Weltcup-Super-G der Damen in Bansko ist am Freitag wegen Nebels abgesagt worden. Nach mehreren Verschiebungen wurde das Ersatzrennen für Bad Kleinkirchheim zweieinhalb Stunden nach dem geplanten Beginn gestrichen.

Am Samstag steht in Bulgarien ein weiterer Super-G auf dem Programm, am Sonntag eine Alpine Kombination.