Striedingers Sprung ins Rampenlicht

Fast ein Jahr lang wartet die Skination Nummer 1 schon auf einen Sieg in einem Speedbewerb. Hannes Reichelt gewann am 29. Dezember 2012 die Abfahrt von Bormio. Auch bei den vier Nordamerika-Rennen war den österreichischen Herren kein Sieg vergönnt. Trotzdem saßen am Samstag zufriedene Männer im Flugzeug Richtung Europa.

In jedem der vier Rennen fuhr ein Österreicher auf Platz zwei, insgesamt gingen sechs von zwölf möglichen Podestplätzen an Fahrer des ÖSV. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es drei von zwölf möglichen Podestplätzen, 2011 gar nur zwei.

Am Samstag sah Hannes Reichelt schon wie ein Super-G-Sieger aus. Dann wurde er noch vom Schweizer Patrick Küng verdrängt. Die Schweiz feierte damit nach 645 Tagen wieder einen Sieg in einem Herren-Weltcuprennen. Feiern durfte am Samstag aber auch Otmar Striedinger: Der 22-jährige Kärntner raste mit Startnummer 45 noch vor Reichelt auf Platz zwei. Herren-Chef Mathias Berthold war dementsprechend zufrieden. „Im letzten Super-G hat es schon nach Sieg ausgesehen. Aber diese Bilanz zu kritisieren, wäre Jammern auf hohem Niveau.“ Striedinger war für Berthold eine der Entdeckungen in Nordamerika: „Er ist eine Bomben-Tour gefahren. In der Beaver-Creek-Abfahrt hat ihn nur das Wetter gestoppt.“

Die Herren werden im Gegensatz zu den Damen vor der WM 2015 noch einmal nach Beaver Creek zurückkehren und im Dezember 2014 wieder auf der klassischen Birds of Prey fahren. Traurig über die Rückkehr zum Klassiker ist niemand: An diesem Wochenende mussten die Herren wegen der WM-Generalprobe der Damen den ersten Abfahrtsteil auf der Damenpiste zurücklegen.