Stenmarks Jägerin Lindsey Vonn kehrt zurück

Ihr Problem ist 23 Jahre jung, wohnt in Eagle unweit von Vonns Wahlheimat Vail und bricht Rekord um Rekord. Die Grande Dame des US-Ski-Teams hatte bis zu ihrem 24. Geburtstag 13 Weltcupsiege, Mikaela Shiffrin hielt bis zum gestrigen Nachtslalom in Flachau (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, Anm.) bei 52. Und wenn sie weiterhin von schweren Verletzungen verschont und so konstant bleibt, ist absehbar, dass alles im Skirennlauf zur Fußnote verkommt.

Shiffrin, manchmal hart an der Grenze des Fassbaren in ihrer Bescheidenheit, verzichtet auf einen Start am Arlberg. So, wie sie schon die Speedrennen in Gröden für eine Pause genutzt hat. Denn die Gesamtweltcupführende spürt genau, wann sie ihre Reserven – mental wie körperlich – wieder auffüllen muss.

Leisten kann sie sich das allemal, 466 Punkte lag sie vor dem Nachtslalom von Flachau vor ihrer slowakischen Rivalin Petra Vlhova, und die drittplatzierte Schweizerin Wendy Holdener hatte bereits 700 Punkte Rückstand.

Eine Rückkehr will Shiffrin im Riesenslalom am Kronplatz am kommenden Dienstag ins Auge fassen, und auch die Speedrennen in Cortina d’Ampezzo am darauffolgenden Wochenende stehen auf ihrem Fahrplan.