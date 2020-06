Startschuss für die große Jagd auf Ted Ligety

1,51 Sekunden Vorsprung waren es letzten Winter in St. Moritz; 2,04 Sekunden 2012 in Alta Badia; und vor zwei Jahren in Sölden lag der erste Verfolger gar 2,75 Sekunden zurück – neben Ted Ligety müssen sich in den vergangenen Jahren alle Riesentorläufer mitunter wie blutige Anfänger vorgekommen sein. Der 30-jährige Amerikaner, der amtierende Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupgewinner in seiner Paradedisziplin, ist in Sölden einmal mehr der große Gejagte (Sonntag, 9.30 Uhr bzw. 12.45 Uhr live in ORFeins).

Aber Dominanz hin, Riesenvorsprünge her – ein Rätsel ist der Mr. Riesentorlauf der Konkurrenz nicht. "Er hat nicht unbedingt den schnellsten Schwung", weiß Herren-Chef Andreas Puelacher, der Ligetys Fahrstil genau studiert hat. "Er fährt seine Schwünge aber sehr konstant und macht praktisch keine Fehler."