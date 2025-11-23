Slalom in Gurgl: Wer soll Mikaela Shiffrin schlagen?

1,66 Sekunden Vorsprung, Laufbestzeit in beiden Durchgängen – nach der Machtdemonstration im ersten Saisonslalom stellt sich am Sonntag in Gurgl (10.30/13.30) nur eine Frage: Wer, bitteschön, soll Mikaela Shiffrin stoppen?

Die US-Amerikanerin hat im Slalom mit ihren 65 Weltcupsiegen und 4 WM-Titeln schon viele Superlative gesetzt, aber ihre Performance in Levi hat bei allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Shiffrin ist in einer Form, die sie nahezu noch nie hatte“, sagt ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger.