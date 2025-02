Warum Speed-Ass Mirjam Puchner beim Super-G zuschauen muss

Dürfte Mirjam Puchner selbst eine Abfahrtspiste entwerfen, sie würde wohl eine frappierende Ähnlichkeit mit der Ulli-Maier-Strecke am Zwölferkogel haben. Die Pongauerin hat einen Hang für Hänge wie diesen, auf dem sich lang gezogene Kurven mit Gleitpassagen und vielen Wellen und Sprüngen abwechseln. Genau auf so einer Abfahrt kann die groß gewachsene Salzburgerin (1,80 Meter) ihre Vorzüge ausspielen.

Es war von Anfang an zu erwarten gewesen, dass sich Puchner in der internen Qualifikation einen Startplatz für die WM-Abfahrt am Samstag schnappen würde. Überraschend war dann aber, wie eindrucksvoll das passiert ist und wie selbstbewusst und souverän sich die 32-Jährige am Mittwoch im zweiten Abfahrtstraining präsentierte.