Ariane Rädler verpasst das Ticket für die WM-Abfahrt in Saalbach

Fassungslos stand Ariane Rädler im sonnigen Zielraum in Saalbach. +2,28 musste sie auf der großen Videowand lesen. 2,28 Sekunden Rückstand auf die Trainingsschnellste Mirjam Puchner, die zugleich ihre Kontrahentin um einen Startplatz in der WM-Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr) ist. Und als auch Ricarda Haaser deutlich schneller als Rädler war, war klar, dass die 30-Jährige am Samstag nur zuschauen wird.