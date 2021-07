Schnelle Generalprobe für die Ski-WM

Knapp 15 Monate vor Beginn der alpinen Ski-WM 2015 wird es ernst für die schnellen Damen: Am Freitag dieser Woche wird in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado erstmals auf der neuen WM-Piste mit dem schönen Namen Raptor um Weltcup-Punkte gerast, die erste Abfahrt des Skiwinters ist denn auch gleich einmal die Generalprobe für 2015.

Die Branchenbeste fehlt freilich, Lindsey Vonn versucht nach ihrem Sturz in der vergangenen Woche, die Folgen (Teileinriss jenes Kreuzbandes im rechten Knie, das nach ihrem Sturz im WM-Super-G im Februar operativ repariert worden war) in den Griff und sich selbst wieder in Form zu bekommen. Die Amerikanerin überlegt, bei den Speed-Rennen in Kanada in der kommenden Woche zu starten, ob es aber so weit kommt, hängt von den Therapiefortschritten ab.